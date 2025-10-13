Quando crederemo davvero alla pace a Gaza

Ora che il piano di Trump per Gaza è entrato in vigore è ancor più necessario coltivare il dubbio: al momento è difficile credere che ci possa essere una vera pace in Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

