I dati pubblicati da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10 nei giorni precedenti, nelle province di Monza, Lodi, Milano, Bergamo, Pavia e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, si attivano, da domani, martedì 14 ottobre, le misure temporanee di primo livello in tutte le province sopra elencate. Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 26342024, in tutti i Comuni delle province interessate saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Qualità dell’aria, in tutta la Bergamasca scattano le misure antismog