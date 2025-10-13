Qualificazioni Mondiali giallorossi in campo | Koné e Dovbyk partono dal 1?
Tempo di secondo appuntamento in giro per l’Europa in questa due settimane di qualificazioni Mondiali, e il gioco si fa ora decisamente serio. Piano piano sta prendendo forma il quadro delle squadre che voleranno verso Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate, e tutti vogliono un pass per la fase finale. Lo strapperà certamente la Francia, a punteggio pieno e vicinissima alla matematica qualificazione. Dopo il riposo concessogli da Deschamps nell’ultima vittoria con l’Azerbagian, torna dal 1? Manu Koné contro l’Islanda, per quello che è ormai un faro del centrocampo dei Galletti. Non l’unico però in campo dei giallorossi in questo lunedì di metà ottobre, perché anche un po’ a sorpresa ritrova la titolarità anche Artem Dovbyk, in un match fondamentale per lui e la sua squadra: la vittoria per 3-5 di due giorni fa sull’Islanda ha permesso di superare proprio tale Nazionale in classifica, prendendosi un secondo posto dietro la Francia da difendere per raggiungere i play-off di marzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
