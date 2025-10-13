Qualificazioni Mondiali 2026 Italia | girone calendario risultati

La sconfitta nei quarti di Nations League contro la Germania ha portato gli Azzurri nel girone I: qualificazioni Mondiali 2026 Italia La sconfitta con il punteggio complessivo di 5-4 dell’Italia di Spalletti contro la Germania di Nagelsmann nei quarti di finale della Nations League 20242025 ha determinato anche il percorso delle due Nazionali verso i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati

