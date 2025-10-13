Un recente studio condotto dall’Università tedesca di Erlangen (Norimberga) ha confrontato le caratteristiche chimiche degli odori emanati da neonati, bimbi e adolescenti per osservarne gli eventuali cambiamenti durante la crescita. Le conclusioni raggiunte dicono che la maturazione sessuale coincide con importanti cambiamenti nella composizione chimica dell’odore corporeo. Se infatti i più piccoli presentano un mix chimico pregno di sostanze che odorano di sapone, agrumi e nocciole, nei più giovani è stata riscontrata una concentrazione più alta di chetoni ?-ionone, associati a sentori floreali; viceversa, negli adolescenti sono molto più alti i livelli di acidi carbossilici, responsabili di odori sgradevoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Puzza di “capra” nella cameretta dei ragazzi?