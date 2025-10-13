Putridarium

PUTRIDARIUMOLMO ERBAopening 20 ottobre h. 18.00dal 21031102025La galleria di ricerca Amy. d Arte Spazio Milano, in occasione della personale di Olmo Erba di lunedì 20 ottobre, diventa -PUTRIDARIUM- non luogo dove le estetiche e narrazioni contemporanee sulle pratiche medievali diventano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: putridarium - ottobre

Oggi 10 ottobre la Chiesa festeggia S. Daniele Comboni (1831 -1881) convertitore di infedeli. Partì nel 1857 per il Sudan ottomano con lo scopo di convertire i sudanesi. Non essendoci riuscito, tornò in Italia e convinse il Vaticano a mandare altri predicatori a Vai su Facebook

Independent Legions presenta "Putridarium e altre storie" - Indepedent Legions Publishing ristampa un testo cult dell'horror italiano, Putridarium e altre storie di Paolo di Orazio torna con nuove vesti e contenuti extra per l'edizione limitata. Si legge su horrormagazine.it

Il Putridarium, i milanesi e la morte: visita al Santuario di San Bernardino - MILANO SOTTERRANEA/ Visita al Putridarium del santuario di San Bernardino alle Ossa: architetture bizzarre e una lezione sull'unica certezza della vita... Segnala affaritaliani.it