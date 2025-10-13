ARSIERO (VI) – È stato trovato senza vita alle prime luci dell’alba l’ escursionista veneziano di 67 anni scomparso nella giornata di ieri sul Monte Caviojo, sopra il comune di Arsiero, in provincia di Vicenza. L’allarme era scattato nella tarda serata di domenica, dopo che l’uomo non aveva fatto rientro a casa e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Intorno alle 23.00, i soccorritori hanno localizzato l’auto dell’escursionista, parcheggiata nei pressi della Chiesetta di San Rocco, punto di partenza di diversi itinerari della zona. Da quel momento è partita un’ampia operazione di ricerca coordinata, con il coinvolgimento del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Era scomparso da ore, lo hanno trovato così: dramma in Italia, l’annuncio