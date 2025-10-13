Puppo | Vacherot ha espresso un ottimo tennis La vicinanza tra Pechino e Shanghai ha influito
Nuova puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Sullo sfondo la grande e sorprendente vittoria del monegasco Valentin Vacherot a Shanghai, in un confronto inedito col cugino Arthur Rinderknech. Un affare di famiglia risoltosi nella maniera più imprevedibile. Ad analizzare quanto accaduto è stato Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport). “ Sono rimasto particolarmente colpito dall’atteggiamento di Vacherot. Equilibrato e con stile ha accolto la vittoria, un aspetto da sottolineare per chi non era abituato a calcare certi palcoscenici. Il rapporto che c’era col cugino (Rinderknech, ndr) è molto speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: puppo - vacherot
