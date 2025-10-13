Punto da uno sciame di calabroni In ospedale con l’elisoccorso
È ricoverato sotto stretta osservazione all’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l’uomo di sessant’anni punto ieri mattina da numerosi calabroni e soccorso con l’ elicottero Nibbio. È successo tutto nella mattinata di ieri, tra i boschi di Piegaro. L’uomo, sessant’anni, era uscito per una passeggiata in bicicletta, lungo un percorso ciclabile quando è stato “investito“ da uno sciame di calabroni. Diversi insetti lo hanno punto e ha avuto una reazione allergica. Fatto sta, che il sessantenne è stato colto da malore. La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco: sono intervenute una squadra di volontari di Città della Pieve e una squadra proveniente dalla sede centrale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: punto - sciame
Punto da sciame di vespe a Ceriana, muore a 68 anni per choc anafilattico
Punto da uno sciame di calabroni sulla ciclabile, si alza in volo Nibbio per salvargli la vita
A Romano d'Ezzelino un gruppo di podisti e camminatori assalito e punto da uno sciame durante la Marcia del Sorriso - X Vai su X
Fungaiolo punto da uno sciame di vespe va in shock anafilattico sul greto del torrente (FOTO e VIDEO): paura per un 66enne trasportato in elicottero all'ospedale Leggi l’articolo tinyurl.com/4asfnrs6 - facebook.com Vai su Facebook
Punto da uno sciame di calabroni. In ospedale con l’elisoccorso - Nel caso di punture di calabroni, si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità "occasionalmente può verificarsi una reazione allergica grave che causa sintomi quali difficoltà respiratorie, ... Riporta lanazione.it
Sciame di calabroni attacca 30 persone a Torino: punte tutte, una in ospedale per accertamenti - Nell'area verde della Mandria, a Torino, dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva, una trentina di persone sono state attaccate da uno sciame ... Da fanpage.it