È ricoverato sotto stretta osservazione all’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l’uomo di sessant’anni punto ieri mattina da numerosi calabroni e soccorso con l’ elicottero Nibbio. È successo tutto nella mattinata di ieri, tra i boschi di Piegaro. L’uomo, sessant’anni, era uscito per una passeggiata in bicicletta, lungo un percorso ciclabile quando è stato “investito“ da uno sciame di calabroni. Diversi insetti lo hanno punto e ha avuto una reazione allergica. Fatto sta, che il sessantenne è stato colto da malore. La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco: sono intervenute una squadra di volontari di Città della Pieve e una squadra proveniente dalla sede centrale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto da uno sciame di calabroni. In ospedale con l’elisoccorso