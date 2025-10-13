Punto bus chiude al pubblico la biglietteria di Galleria Cavour ed è pronta ad aprire la nuova

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Start Romagna informa in una nota che sono ultimati i lavori al nuovo Punto bus di Cesena in Piazzale Karl Marx 71. La nuova biglietteria aprirà al pubblico venerdì 17 ottobre alle ore 8 ma, per consentire lo svolgimento di tutte le attività necessarie per il trasferimento dei servizi, la sede. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: punto - chiude

“L’ultimo episodio della terza stagione, mi è sembrato un ottimo punto in cui fermarsi”: “And Just Like That” chiude i battenti, addio al sequel di “Sex and the City”

Calciomercato Inter, Marotta chiude la saracinesca della finestra estiva: da Pavard a… Il punto

Eventi a Terni, il concerto di Francesco Renga chiude alla grande una stagione estiva in chiaroscuro IL PUNTO DI VISTA

Michele Santoro chiude Servizio Pubblico e lascia La7 - Piaccia o no, si chiude un’era: giovedì sera Michele Santoro chiude Servizio Pubblico, uno dei talk show politici più seguiti degli ultimi anni – al netto del calo di ascolti dell’ultima stagione – e ... Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Punto Bus Chiude Pubblico