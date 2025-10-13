Punizioni fisiche e salute dei bambini | l’Oms conferma i danni profondi e duraturi

Una sculacciata ogni tanto non è innocua, ha ripercussioni a lungo termine sulla salute dei bambini: non solo è dannosa, ma è anche controproducente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Punizioni fisiche e salute dei bambini: l’Oms conferma i danni profondi e duraturi

“Sveglia alle 5.30, punizioni fisiche e allenamenti estenuanti. La mattina mi fratturavo l’anca e il pomeriggio mi addestravo”: parla Jackie Chan

Punizioni fisiche e insuccesso scolastico, c’è correlazione. Le alternative

La violenza non educa: per uno studio sberle e sculacciate hanno solo effetti negativi sulla crescita dei bambini - A ribadirlo è una nuova e vasta analisi condotta da un tema di studiosi statunitensi che conferma come le punizioni corporali ... Lo riporta fanpage.it

Thailandia, vietate (finalmente) le punizioni corporali sui bambini - Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica scattano un’istantanea agghiacciante: il 54% dei bambini thailandesi sotto i 14 anni è stato vittima di punizioni ... Secondo quotidiano.net