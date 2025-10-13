Pullman in panne allo svincolo di Boccetta | traffico in tilt

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt oggi pomeriggio lungo il viale Boccetta, dove un pullman di linea si è fermato improvvisamente a causa di un guasto mentre affrontava la salita dello svincolo in direzione tangenziale. Il mezzo, bloccando la carreggiata, ha reso complicato il transito degli altri veicoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pullman - panne

Pullman in panne allo svincolo di Boccetta: traffico in tilt, chiusa l’entrata in autostrada da ore

pullman panne svincolo boccettaMessina, pullman in panne sulla rampa del Boccetta: chiuso per ore e poi riaperto lo svincolo in entrata. Caos nella zona nord - I mezzi pesanti vengono dirottati a Giostra, mentre per uscire ci sono mezzi incolonnati provenienti da Messina Centro ... Riporta messina.gazzettadelsud.it

pullman panne svincolo boccettaMessina, pullman in panne sulla rampa del Boccetta: chiuso lo svincolo in entrata. Traffico rallentato in tangenziale e caos nella zona nord - I mezzi pesanti vengono dirottati a Giostra, mentre per uscire ci sono mezzi incolonnati provenienti da Messina Centro ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pullman Panne Svincolo Boccetta