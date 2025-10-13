Pullman in panne allo svincolo di Boccetta | traffico in tilt chiusa l’entrata in autostrada da ore
Traffico in tilt oggi pomeriggio lungo il viale Boccetta, dove un pullman di linea si è fermato improvvisamente a causa di un guasto mentre affrontava la salita dello svincolo in direzione tangenziale. Il mezzo, bloccando la carreggiata, ha reso complicato il transito degli altri veicoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina, pullman in panne sulla rampa del Boccetta: chiuso per ore e poi riaperto lo svincolo in entrata. Caos nella zona nord - I mezzi pesanti vengono dirottati a Giostra, mentre per uscire ci sono mezzi incolonnati provenienti da Messina Centro ... Da messina.gazzettadelsud.it
Bus di linea in panne al Boccetta, chiuso svincolo - Avrebbe dovuto immettersi in autostrada prendendo la tangenziale da Boccetta, ma un guasto improvviso ha bloccato un pullman di linea ... Lo riporta 98zero.com