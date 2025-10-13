Pullman in panne allo svincolo di Boccetta | traffico in tilt chiusa l’entrata in autostrada da ore

Messinatoday.it | 13 ott 2025

Traffico in tilt oggi pomeriggio lungo il viale Boccetta, dove un pullman di linea si è fermato improvvisamente a causa di un guasto mentre affrontava la salita dello svincolo in direzione tangenziale. Il mezzo, bloccando la carreggiata, ha reso complicato il transito degli altri veicoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

