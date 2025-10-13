Pulizia e sanificazione alla Leonardo di Foggia | 1.240 euro in welfare per i lavoratori della Lucente SpA
Grazie all’accordo di secondo livello siglato con i vertici aziendali, i lavoratori della Lucente SpA, che garantiscono i servizi di pulizia e sanificazione presso lo stabilimento Leonardo nella zona Asi di Foggia, riceveranno premi in welfare del valore di 1.240 euro. A darne notizia, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: pulizia - sanificazione
"Internalizzare subito il servizio pulizia e sanificazione della Asl di Brindisi"
"Internalizzare subito il servizio pulizia e sanificazione della Asl di Brindisi" https://ift.tt/uUhzrpj https://ift.tt/P7BKn84 - X Vai su X
Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre 2025, gli operatori della Multiservizi spa hanno svolto un intervento straordinario di pulizia, sanificazione e disinfestazione del centro storico di Castellana Grotte. L'intervento straordinario (che si affianca all'attivit - facebook.com Vai su Facebook
Al consorzio Leonardo la pulizia e la sanificazione di 700 edifici di Roma: i numeri dell'azienda - Raddoppio dei ricavi ogni 12 mesi, fino ai 40 milioni dell'ultimo anno, con una previsione di valorizzazione del doppio rispetto all'anno precedente. Secondo romatoday.it
Pulizia giardini, a Foggia prosegue «il fai da te» - Il progetto dei volontari de «La via della felicità»: intervento in viale primo maggio, domani nell’area di via Lenotti Inizia l’estate con buoni propositi: ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it