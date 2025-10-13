Puliamo il mondo quattro nuovi appuntamenti per l' iniziativa di volontariato

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rinnova l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di Cortona. Saranno quattro le nuove iniziative sul territorio.La prima si terrà sabato 18 ottobre alle 15 a Centoia con ritrovo alla Sala Civica; domenica 19 sarà il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: puliamo - mondo

"Puliamo il Mondo": il Comune organizza l'evento con Legambiente

Sala Consilina, tutti in campo per ‘Puliamo il Mondo 2025’

Alberobello partecipa a “Puliamo il mondo”: volontari e istituzioni insieme per il territorio

puliamo mondo quattro nuoviCortona, Puliamo il mondo si fa in quattro: volontari in azione - Si rinnova l’appuntamento con «Puliamo il mondo», l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di Cortona, si fa in quattro. Si legge su lanazione.it

puliamo mondo quattro nuoviPuliamo il Mondo 2025: appuntamento con “Chi lo ama lo protegge” - È in programma per sabato 11 ottobre 2025 a Ferrara la 33ª edizione di "Puliamo il Mondo", la versione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello ... Lo riporta cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Puliamo Mondo Quattro Nuovi