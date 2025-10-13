Puliamo il mondo quattro nuovi appuntamenti per l' iniziativa di volontariato
Si rinnova l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di Cortona. Saranno quattro le nuove iniziative sul territorio.La prima si terrà sabato 18 ottobre alle 15 a Centoia con ritrovo alla Sala Civica; domenica 19 sarà il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: puliamo - mondo
"Puliamo il Mondo": il Comune organizza l'evento con Legambiente
Sala Consilina, tutti in campo per ‘Puliamo il Mondo 2025’
Alberobello partecipa a “Puliamo il mondo”: volontari e istituzioni insieme per il territorio
Grande successo ieri a Futani per l'iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo 2025” Vai su Facebook
PULIAMO IL MONDO 2025 Il Comune di Ripatransone partecipa all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, in collaborazione con Legambiente – Circolo di San Benedetto del Tronto. Passeggiata ecologica con i ragazzi dell’ISC di Ripatransone. #ComuneRip - X Vai su X
Cortona, Puliamo il mondo si fa in quattro: volontari in azione - Si rinnova l’appuntamento con «Puliamo il mondo», l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale di Legambiente e Comune di Cortona, si fa in quattro. Si legge su lanazione.it
Puliamo il Mondo 2025: appuntamento con “Chi lo ama lo protegge” - È in programma per sabato 11 ottobre 2025 a Ferrara la 33ª edizione di "Puliamo il Mondo", la versione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello ... Lo riporta cronacacomune.it