Puglia smalti per unghie con sostanze cancerogene | sequestrato un laboratorio

Smalti per unghie con sostanze cancerogene, scattano i sequestri. Avrebbero prodotto smalti per unghie utilizzando sostanze fuori legge e potenzialmente cancerogene. È quanto scoperto in un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, smalti per unghie con sostanze cancerogene: sequestrato un laboratorio

In questa notizia si parla di: puglia - smalti

Marlin Yacht sarà sponsor ufficiale di SEACILY 2025, portando tutta la propria competenza nel settore delle vernici nautiche con un’attenzione particolare all’innovazione e alla qualità. Specializzata nella produzione di antifouling, smalti, primer e finiture, Marli - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, smalti per unghie con sostanze cancerogene: sequestrato un laboratorio - Avrebbero prodotto smalti per unghie utilizzando sostanze fuori legge e ... Lo riporta msn.com

Smalti per unghie con sostanze cancerogene, sequestrato un laboratorio - Oltre 12mila flaconi di smalti stavano per essere immessi sul mercato e quasi una tonnellata di materia prima era pronta per essere confezionata ... Segnala rainews.it