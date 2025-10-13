Puglia in auto con 30 chili di droga | arrestato il corriere della droga

Quotidianodipuglia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un?corriere? della droga arrestato. Anche questa volta al casello autostradale A14 Bari Nord. Fermato al varco un 23enne di Bari è finito nei guai dopo che i carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

puglia in auto con 30 chili di droga arrestato il corriere della droga

© Quotidianodipuglia.it - Puglia, in auto con 30 chili di droga: arrestato il corriere della droga

In questa notizia si parla di: puglia - auto

Puglia, un 35enne muore in auto al sole

Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi: l'automobilista ha perso il controllo dei veicolo. Il dramma in Puglia

Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi: l'automobilista ha perso il controllo dei veicolo. Il dramma in Puglia. Le vittime erano di Andria

puglia auto 30 chiliPuglia, in auto con 30 chili di droga: arrestato il corriere della droga - Anche questa volta al casello autostradale A14 Bari Nord. Come scrive msn.com

50 chili di hashish nascosti in una valigia, 26enne barese arrestato - I poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile hanno individuato una vettura sospetta lungo l’autostrada A ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Auto 30 Chili