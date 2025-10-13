Puglia i Comuni restano fermi ma l' erosione costiera avanza | altro rinvio per il bando

Quotidianodipuglia.it | 13 ott 2025

L'erosione costiera in Puglia non attende: tra proroghe, incarichi, progetti e piani delle coste mai redatti, spiagge e falesie continuano ad arretrare e crollare sotto i colpi delle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

