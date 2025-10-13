Pubblicità di corsi di nutrizione sportiva a pagamento promette diploma ma è una truffa

Tempo di lettura: 2 minuti Annunci di corsi di nutrizione sportiva a pagamento e la promessa del conseguimento di un “diploma nazionale” e l’acquisizione di un “tesserino di tecnico sportivo”. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e il suo presidente Vincenzo D’Anna denunciano una truffa che sta circolando con una pubblicità in cui si invita l’utente a iscriversi al corso e si promette il riconoscimento di una qualifica e un diploma nazionale per la nutrizione sportiva. “Un diploma che – denuncia il presidente D’Anna – nella realtà non esiste perché soltanto le persone abilitate e cioè con titolo riconosciuto per legge e che riguarda le professioni sanitarie possono esercitare la professione di nutrizionista e affini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

