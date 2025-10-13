Psicologia come promotrice di pace a convegno del Cnop a Roma
Milano, 13 ott. (askanews) - In un tempo attraversato da guerre, crisi e divisioni la psicologia può e deve farsi promotrice di pace. È il messaggio al centro del convegno promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Cnop) l'11 ottobre a Roma, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia 2025. Un'occasione di confronto e riflessione aperta dall'intervento della presidente del Cnop Maria Antonietta Gulino. "Oggi è la decima Giornata nazionale della psicologia, siamo qui come comunità professionale a interrogarci su temi così importanti per la nostra professione e anche per la salute pubblica, la salute sociale, e il tema è quello della pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: psicologia - promotrice
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: “Facciamoci promotori di pace” - facebook.com Vai su Facebook
Psicologia come promotrice di pace a convegno del Cnop a Roma - Assisi 2025" al professor Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della Pace, progetto internazionale ... Secondo libero.it
Gulino (Cnop): in tempi di guerre e crisi, la psicologia deve farsi promotrice di pace - La dottoressa Gulino, presidente del Consiglio Nazionale degli psicologi , ha affermato che la psicologia può essere generatrice di pace ... Si legge su lagone.it