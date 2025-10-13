psicologia come promotrice di pace a convegno del cnop a roma

Milano, 13 ott. (askanews) - In un tempo attraversato da guerre, crisi e divisioni la psicologia può e deve farsi promotrice di pace. È il messaggio al centro del convegno promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Cnop) l'11 ottobre a Roma, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia 2025. Un'occasione di confronto e riflessione aperta dall'intervento della presidente del Cnop Maria Antonietta Gulino. "Oggi è la decima Giornata nazionale della psicologia, siamo qui come comunità professionale a interrogarci su temi così importanti per la nostra professione e anche per la salute pubblica, la salute sociale, e il tema è quello della pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

