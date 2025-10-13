Provolone Valpadana Un Dop che sta bene anche per l’aperitivo o la merenda al volo
Il capo del Consorzio, che celebra i 50 anni di attività, racconta i segreti di questo alimento, che può essere dolce o piccante. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Su La Verità oggi Provolone Valpadana Dop - X Vai su X
Carbonara Raviolo with Provolone Valpadana and Crispy Guanciale - facebook.com Vai su Facebook
Milano “a cubetti”. Provolone Valpadana e cocktail d’autore - Da giovedì 25 a sabato 27 settembre torna “Milano a Cubetti”, l’extreme tasting promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana DOP... Si legge su ilgiorno.it
"Cinquant’anni di storia. Cresciamo nell’export. Le Dop sono importanti" - Presidente Giovanni Guarneri del consorzio Provolone Valpadana Dop, rappresentate un prodotto molto riconosciuto tra gli italiani. Secondo ilrestodelcarlino.it
Il richiamo del Provolone Valpadana DOP Selex - I supermercati A&O e Famila hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di Provolone Valpadana DOP dolce a marchio Selex. Scrive ilfattoalimentare.it