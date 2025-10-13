Provinciale 26 di Busseto chiuso per due giorni il ponte sul torrente Ongina

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il Servizio Viabilità della Provincia di Parma ha ordinato - lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto (n. 46 nel territorio della Provincia di Parma “Busseto-confine Piacenza”) - la chiusura del ponte sul Torrente Ongina dalle 8.30. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: provinciale - busseto

provinciale 26 busseto chiusoChiusura diurna per due giorni del ponte sull'Ongina a Busseto - I percorsi alternativi - Confine Piacenza” sarà chiuso al traffico dalle 8:30 alle 18:30 del 15 ottobre e dalle 8:30 alle 18:30 del 16 ottobre. Da gazzettadiparma.it

