Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina, presso la sede della Protezione Civile “San Nicola La Strada”, è stato sottoscritto un accordo tra Fondazione Convivenza Vesuvio e SVIMAR – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia finalizzato a rafforzare la gestione del rischio vulcanico e a promuovere lo sviluppo delle aree interne del Sud. I presidenti Vincenzo Coronato e Giacomo Rosa hanno apposto le firme che formalizzano una collaborazione rivolta alla prevenzione, alla pianificazione e alla tutela delle comunità esposte al rischio. Firma e valore istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Protezione civile e sviluppo: protocollo per il Vesuvio e le aree interne

