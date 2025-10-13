Protesta Pro Pal durante Barcolana | non solo Carciotti e Monte Grisa blitz anche a San Giusto

Non solo bandiere della Palestina su Palazzo Carciotti e sul costone roccioso vicino a Monte Grisa: nel giorno della 57esima Barcolana una bandiera è stata affissa anche sul pennone di piazza della Cattedrale a San Giusto. In seguito alla segnalazione, i Carabinieri hanno identificato due. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

