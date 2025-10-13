Protesi all’anca Asst in campo | 200 impianti

Duecento impianti di protesi allanca eseguiti con la tecnica mininvasiva di Direct Anterior Approach: l’ Asst Rhodense si conferma azienda sanitaria tra le migliori nel trattamento della patologia degenerativa artrosica dell’anca tramite questa tecnica che consente al paziente un ottimo e veloce recupero funzionale. "Grazie alle caratteristiche di questa tecnica in alcuni casi, è possibile la dimissione nei primi giorni successivi all’intervento - sottolinea Carlo Cardile, direttore dell’ortopedia dell’Asst Rhodense -. Il tempo chirurgico dopo la learning Curve, ossia il periodo necessario per il chirurgo e l’equipe operatoria per studiare la tecnica di intervento, ha la durata di circa un’ora mentre la riabilitazione varia a seconda dell’età e delle condizioni generali del paziente stesso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

