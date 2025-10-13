Proteggere e valorizzare la Liburna | il Comune di Fiumicino approva la convenzione

Fiumicino, 13 ottobre 2025 – La Giunta comunale di Fiumicino, riunita lo scorso 10 ha approvato la convenzione attuativa per sostenere il progetto di costruzione della “Liburna”, una nave da guerra di epoca romana realizzata a grandezza naturale nel cantiere storico gestito dalla famiglia di Maestri d’ascia Carmosini. Un progetto ambizioso e visionario, portato avanti dal Comitato Promotore SAIFO, che rientra appieno nella strategia dell’Amministrazione comunale per promuovere un turismo culturale, lento e sostenibile, in linea con gli obiettivi del governo. Con questa delibera, il Comune si impegna a sostenere gli interventi di valorizzazione e promozione dell’opera, a conferma la propria volontà di investire in progetti di alto valore culturale capaci di rafforzare l’offerta turistica e il legame con la storia della Città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it