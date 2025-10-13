Prostituzione minorile nuova piaga sociale | la risposta del diritto penale
Sebbene nel nostro ordinamento giuridico il fatto di “vendere” il proprio corpo – per quanto rappresenti una mercificazione discutibile della persona – non è di per sé condotta avente una rilevanza penale (la prostituzione “pura e semplice” non rientra, infatti, nelle ipotesi di reato contemplate nel codice penale a differenza dello sfruttamentofavoreggiamento ecc. della stessa), un discorso diametralmente opposto concerne le ipotesi in cui ad essere oggetto del piacere è un soggetto minore. Difatti, è in quest’ultimo caso che si parlerà di prostituzione minorile ex art. 600 bis c.p. Il nostro codice penale punisce sia il reclutamento, l’ induzione, lo sfruttamento nonché il favoreggiamento della prostituzione di un minore di anni 18, sia gli atti sessuali compiuti con un minore (di età compresa tra i 14 e i 18 anni) in cambio di un corrispettivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
