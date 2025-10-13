Proseguono le attività di bird control di Ambiente per allontanare gli storni dopo i piccioni FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono con successo le attività di bird control a Pescara promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ambiente Spa e la società specializzata Falcong Srls. Dopo i risultati positivi ottenuti nel contenimento della popolazione di piccioni urbani, in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: proseguono - attivit

Cerca Video su questo argomento: Proseguono Attivit224 Bird Control