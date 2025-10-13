Prosegue per l’ottava stagione consecutiva la partnership tra la banca locale e il Cesena calcio

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la partnership tra la banca Bcc Romagnolo e il Cesena Fc. L’istituto bancario di riferimento del territorio cesenate si conferma top partner del Cavalluccio per l’ottava stagione consecutiva.Il sostegno della banca, spiega una nota, “non si limiterà soltanto alla prima squadra, ma si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prosegue - ottava

Decima stagione consecutiva: "È qualcosa di straordinario" - Ormai sta superando la definizione di capitano e può essere considerato una leggenda granata. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Prosegue L8217ottava Stagione Consecutiva