Pronta a ripartire la magia del Cinema Rex a Cesenatico la prima parte della programmazione
Il cinema Rex torna a illuminare Cesenatico con la stagione cinematografica 20252026 pronta a ripartire dalla sala convegno ‘Rognoni’ del Palazzo del Turismo: la rassegna sarà ancora una volta curata dall’associazione “Sputnik Cinematografica” con il sostegno della Cooperativa Stabilimenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Calhanoglu Lautaro, pace fatta tra i due! Inter pronta a ripartire. L’apertura della Gazzetta dello Sport
Akragas targata Slp è pronta a ripartire: ecco l'organigramma e la rosa dei giocatori, all'Esseneto il primo raduno
Non governare ma indignarsi. Per il Pd è pronta la nuova icona da cui ripartire: Francesca Albanese
Serviva una pronta reazione per ripartire dopo lo stop di Aversa, così è stato. Torna al successo la Fidelis Andria, che fa quattro su quattro al Degli Ulivi battendo il Nola: tre...
La Serie A Women è pronta a ripartire Domani tutti all'Arena per tifare le nerazzurre