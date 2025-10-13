Pronta a ripartire la magia del Cinema Rex a Cesenatico la prima parte della programmazione

Il cinema Rex torna a illuminare Cesenatico con la stagione cinematografica 20252026 pronta a ripartire dalla sala convegno ‘Rognoni’ del Palazzo del Turismo: la rassegna sarà ancora una volta curata dall’associazione “Sputnik Cinematografica” con il sostegno della Cooperativa Stabilimenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

