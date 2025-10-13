Pronostico Spagna-Bulgaria | nessun ostacolo e Mondiale a un passo

Ilveggente.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spagna-Bulgaria è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Con tre vittorie in altrettante partite, la Spagna vede il Mondiale davvero da vicino. Anche perché la partita più complicata per le Furie Rosse, quella contro la Turchia, verrà giocata in casa. E ci sono ottime possibilità che questa nazionale chiuda il raggruppamento a punteggio pieno. (Lapresse) – Ilveggente.it Togliendo le possibilità, e dando adesso delle certezze, contro la Bulgaria non ci sarà la minima storia per la Spagna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico spagna bulgaria nessun ostacolo e mondiale a un passo

© Ilveggente.it - Pronostico Spagna-Bulgaria: nessun ostacolo e Mondiale a un passo

In questa notizia si parla di: pronostico - spagna

Pronostico Inghilterra-Spagna femminile: Furie Rosse nella storia

Bulgaria-Spagna, divario tecnico troppo netto. Pronostico tutto per Yamal e soci

Pronostico Turchia-Spagna: Montella a caccia dell’impresa contro la Roja

pronostico spagna bulgaria nessunPronostico Spagna-Bulgaria 14 Ottobre: Furie Rosse lanciatissime - Bulgaria, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali UEFA in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45: scopri tutte le informazioni e le migliori opzioni ... Come scrive bottadiculo.it

Pronostico Bulgaria-Spagna, tutto facile per Yamal e compagni? Cosa dicono le quote - La nazionale allenata da Luis de la Fuente dopo aver perso ai rigori la finale di Nations League non vorrà sbagliare il primo passo. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Spagna Bulgaria Nessun