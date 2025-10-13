Pronostico Spagna-Bulgaria | nessun ostacolo e Mondiale a un passo
Spagna-Bulgaria è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Con tre vittorie in altrettante partite, la Spagna vede il Mondiale davvero da vicino. Anche perché la partita più complicata per le Furie Rosse, quella contro la Turchia, verrà giocata in casa. E ci sono ottime possibilità che questa nazionale chiuda il raggruppamento a punteggio pieno. (Lapresse) – Ilveggente.it Togliendo le possibilità, e dando adesso delle certezze, contro la Bulgaria non ci sarà la minima storia per la Spagna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - spagna
Pronostico Inghilterra-Spagna femminile: Furie Rosse nella storia
Bulgaria-Spagna, divario tecnico troppo netto. Pronostico tutto per Yamal e soci
Pronostico Turchia-Spagna: Montella a caccia dell’impresa contro la Roja
Ucraina–Spagna U20 apre gli ottavi del Mondiale… ma il pronostico sorprende! Una sfida da rischio calcolato. E forse da giocata coraggiosa #UcrainaSpagna #U20WC #PronosticiCalcio #MondialeUnder20 - X Vai su X
Mondiali under 20 : Come avevo scritto ieri a livello giovanile cambiano tutti i valori e stasera infatti la Colombia in una partita incredibile batte ed elimina la Spagna che era ovviamente una delle favorite, partita pazzesca. Protagonista della serata il forte attacc - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Spagna-Bulgaria 14 Ottobre: Furie Rosse lanciatissime - Bulgaria, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali UEFA in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45: scopri tutte le informazioni e le migliori opzioni ... Come scrive bottadiculo.it
Pronostico Bulgaria-Spagna, tutto facile per Yamal e compagni? Cosa dicono le quote - La nazionale allenata da Luis de la Fuente dopo aver perso ai rigori la finale di Nations League non vorrà sbagliare il primo passo. Si legge su tuttosport.com