Pronostico Norvegia-Nuova Zelanda | ennesima goleada consecutiva
Norvegia-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 18: formazioni e pronostico Ormai sicura della partecipazione al prossimo Mondiale – alla Norvegia basta un punto contro l’Estonia in casa nella sosta di novembre per riuscire a centrare l’obiettivo – adesso alla squadra di Solbakken tocca un’amichevole internazionale contro la Nuova Zelanda. Un appuntamento, anche questo, senza storia. (Lapresse) – Ilveggente.it Intanto: quello di martedì pomeriggio sarà il primo storico confronto tra queste due formazioni che prima d’ora non si sono mai affrontate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - norvegia
Pronostico Norvegia-Moldavia: senza pietà come all’andata
Pronostico Norvegia-Israele: l’obiettivo è sempre più vicino
Qualificazioni mondiali: L' Italia vince come da facile pronostico in Estonia, 1-3 il finale, segnano tutti gli attaccanti, Kean poi purtroppo infortunato, speriamo nulla di grave, Retegui che ha sbagliato anche un rigore e del forte attaccante dell' Inter, il giovane Fra - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026 | L’Italia va a caccia dei tre punti per continuare la rincorsa alla Norvegia in ottica qualificazione. L’Estonia è reduce da tre sconfitte e cerca riscatto. Chi avrà la meglio? Tutti i dettagli e le curiosità sul match su @AffidabileOrg - X Vai su X