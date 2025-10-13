Norvegia-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 18: formazioni e pronostico Ormai sicura della partecipazione al prossimo Mondiale – alla Norvegia basta un punto contro l’Estonia in casa nella sosta di novembre per riuscire a centrare l’obiettivo – adesso alla squadra di Solbakken tocca un’amichevole internazionale contro la Nuova Zelanda. Un appuntamento, anche questo, senza storia. (Lapresse) – Ilveggente.it Intanto: quello di martedì pomeriggio sarà il primo storico confronto tra queste due formazioni che prima d’ora non si sono mai affrontate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Nuova Zelanda: ennesima goleada consecutiva