Pronostico Lettonia-Inghilterra | arriva anche l’aritmetica
Lettonia-Inghilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Con cinque vittorie in altrettante partite, tredici gol fatti e zero subiti, l’Inghilterra è ovviamente prima nel girone K di qualificazioni al prossimo Mondiale e vincendo contro la Lettonia staccherebbe in maniera aritmetica il pass con due giornate d’anticipo. (Lapresse) – Ilveggente.it E ovviamente Tuchel, il commissario tecnico, vuole chiudere il discorso per poi, nella prossima sosta, iniziare a fare degli esperimenti in vista appunto della manifestazione del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
