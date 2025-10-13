Italia-Israele è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Almeno i playoff sono sicuri. Un’Italia che sembra aver decisamente cambiato marcia sin dal momento in cui Gattuso si è seduto sulla panchina, si gioca la possibilità a Udine contro Israele di assicurarsi un posto nei playoff per il Mondiale. Poi come andrà a finire non lo sappiamo. (Lapresse) – Ilveggente.it Gli azzurri visti in Estonia hanno fatto benissimo. Israele in Norvegia invece si è preso cinque pere e una tripletta di Haaland. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Italia-Israele: vittoria e playoff sicuri