Pronostico Irlanda-Armenia | succederà per la quinta volta di fila

Irlanda-Armenia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Hanno davvero pochissime possibilità, Irlanda e Armenia, di andare al Mondiale. Anche agli spareggi, a dire il vero, non possono andare nessuna delle due. Perché oltre al Portogallo, che è primo in classifica e a punteggio pieno nel gruppo F, c'è anche l'Ungheria che è una spanna sopra queste due formazioni. E allora, che si fa? Si gioca, ovviamente, cercando di guadagnare fiducia, punti, e regalare qualche sorriso ai propri tifosi.

