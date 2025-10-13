Pronostico e quote Bayern Monaco – Olimpia Milano Eurolega 14-10-2025
Dopo tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni, l’Olimpia Milano sabato è tornata al successo contro Varese. Una vittoria importante ottenuta alla vigilia di una sfida importante contro un Bayern Monaco che ha vinto gli ultimi due scontri diretti contro gli uomini di Ettore Messina e secondo noi è probabile che il trend prosegua. Josh . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
