Pronostico Albania-Giordania | in 7 anni è cambiato tutto

Albania-Giordania è un'amichevole internazionale e si gioca martedì alle 19:00: formazioni e pronostico Sono cambiate tante cose in sette anni, soprattutto in casa Albania. E perché in sette anni? Perché nel 2018 è stato il primo e unico confronto tra queste due nazionali. Finito zero a zero, ed era sempre un'amichevole, ma come potete capire anche voi la squadra albanese ha alzato il livello in maniera importante. Ed è ritornata in corsa per il Mondiale, con la vittoria la scorsa settimana sul campo della Serbia.

