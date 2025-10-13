Pronostici Italia-Israele, gli azzurri a Udine alla ricerca del punto che manca per essere sicuri dei playoff Mondiale. Le nostre scelte sugli uomini decisivi Un punto per essere sicuri dei playoff Mondiali. Sì, perché ormai il primo posto è andato e non ci sono davvero possibilità che l’Italia possa riuscire a superare la Norvegia. (Lapresse) – Ilveggente.it Ma non bisogna abbassare la guardia, in nessun caso. E questo lo sa Gattuso, che manderà in campo la migliore formazione possibile. E quindi andiamo a vedere insieme quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiri in porta e ammoniti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Italia-Israele: marcatore, tiri in porta e ammoniti