Qualificazioni Mondiali, i pronostici sui possibili ammoniti: tre calciatori da cerchiare in.giallo Margini di errore sempre più risicati e possibilità di permettersi qualche passo falso ormai ridotte al lumicino. Sono tante le squadre che, ancora in lotta per un posto al sole con vista Mondiali, saranno chiamate a vendere cara la pelle: ecco perché i provvedimenti disciplinari non dovrebbero affatto mancare. (LaPresse) – IlVeggente.it Ad arbitrare Irlanda del Nord-Germania sarà Jesus Gil Manzano. Non proprio un dettaglio fine a sé stesso, se si pensa che il fischietto spagnolo ha una media di 4,98 cartellini gialli a partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici ammoniti Qualificazioni Mondiali: la tripla del lunedì