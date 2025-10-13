Pronostici ammoniti Qualificazioni Mondiali | la tripla del lunedì
Qualificazioni Mondiali, i pronostici sui possibili ammoniti: tre calciatori da cerchiare in.giallo Margini di errore sempre più risicati e possibilità di permettersi qualche passo falso ormai ridotte al lumicino. Sono tante le squadre che, ancora in lotta per un posto al sole con vista Mondiali, saranno chiamate a vendere cara la pelle: ecco perché i provvedimenti disciplinari non dovrebbero affatto mancare. (LaPresse) – IlVeggente.it Ad arbitrare Irlanda del Nord-Germania sarà Jesus Gil Manzano. Non proprio un dettaglio fine a sé stesso, se si pensa che il fischietto spagnolo ha una media di 4,98 cartellini gialli a partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - ammoniti
Pronostici ammoniti MLS: la doppia a quota 20
Pronostici ammoniti Brasile 26 luglio: la doppia a quota 11
Pronostici ammoniti Brasileirao 26 luglio: la doppia a quota 11
I pronostici di martedì 16 settembre: Champions League, League Cup e...Altro... - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici marcatori qualificazioni Mondiali: la tripla di martedì - Pronostici marcatori qualificazioni Mondiali: ecco la tripla del martedì. Da ilveggente.it
Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del lunedì - Qualificazioni Mondiali, i tre calciatori da cerchiare in rosso riguardanti i possibili marcatori dell'incontro: i nomi sul tavolo. Lo riporta ilveggente.it