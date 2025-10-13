Gol e spettacolo nella settima giornata del girone C di Promozione. Dopo i due derby ferraresi andati in scena sabato in anticipo (e che hanno visto prevalere la Centese 4-3 sul Casumaro ed i X Martiri 1-0 sul Masi Torello Voghiera), ieri pomeriggio sono andate in scena le altre sei sfide di questo turno (in cui, a riposare, sono stati gli imolesi della Dozzese). Nel big match di giornata, il Faro Gaggio, sotto 1-0, si è aggiudicato 2-1 in rimonta l’atteso derby contro l’Msp e si è portato così al secondo posto in solitaria in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Valsanterno (che ha espugnato 2-1 il non semplice terreno di gioco del Petroniano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE. Satalino e Bazzani: così il Faro Gaggio conquista il derby