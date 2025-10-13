Promozione Brutto scivolone interno della Cuoiopelli Nei minuti di recupero sono puniti da Pecci

CUOIOPELLI 1 CERBAIA 2 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (90’ Cerretini), Liberati, Pini, Mori, Pacifico, Fallacara (48’ Bellomini), Di Benedetto, Coluccia (87’ Nuti), Demi (76’ Ciardelli), Magera; a disposizione Abutoaei, Bindi, Terraschi, Tomarchio. Allenatore Enrico Pertici. CERBAIA: Marinai, Lotti, Marchetti J., Metafonti, Pezzi, Pinzauti, Mbengue, Barbetti (92’ Mannelli), Tomeo (89’ Calvetti), Zahouani (90’ Marchi), Di Fiandra (70’ Marchetti L.). Allenatore Silvio Cei. Arbitro: Antonio Scalisi di Carrara (assistenti Marta Petri di Lucca e Nicola Mori di Livorno). Marcatori: 58’ Magera, 82’ Metafonti, 93’ Pecci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

