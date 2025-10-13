Promozione Brutto scivolone interno della Cuoiopelli Nei minuti di recupero sono puniti da Pecci
CUOIOPELLI 1 CERBAIA 2 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (90’ Cerretini), Liberati, Pini, Mori, Pacifico, Fallacara (48’ Bellomini), Di Benedetto, Coluccia (87’ Nuti), Demi (76’ Ciardelli), Magera; a disposizione Abutoaei, Bindi, Terraschi, Tomarchio. Allenatore Enrico Pertici. CERBAIA: Marinai, Lotti, Marchetti J., Metafonti, Pezzi, Pinzauti, Mbengue, Barbetti (92’ Mannelli), Tomeo (89’ Calvetti), Zahouani (90’ Marchi), Di Fiandra (70’ Marchetti L.). Allenatore Silvio Cei. Arbitro: Antonio Scalisi di Carrara (assistenti Marta Petri di Lucca e Nicola Mori di Livorno). Marcatori: 58’ Magera, 82’ Metafonti, 93’ Pecci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - brutto
PROMOZIONE COPPA ITALIA Ritorno LB Trino vs Virtus Vercelli Che serata! LB Trino vince in casa contro Virtus Vercelli 2-1 ? Doppietta spettacolare di Volpatto , decisivo! Purtroppo, il primo tempo è stato segnato dal brutto infortunio di Baggio. Tut - facebook.com Vai su Facebook
| Tris interno del Manduria, brutto ko per il Ginosa. Il Sava pareggia | Risultati e classifica dopo la 5a Giornata del campionato di Promozione/B #MondoRossoBlù #MRB #PromozionePugliese - X Vai su X
Promozione. Brutto scivolone interno della Cuoiopelli. Nei minuti di recupero sono puniti da Pecci - CUOIOPELLI 1 CERBAIA 2 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (90’ Cerretini), Liberati, Pini, Mori, Pacifico, Fallacara (48’ Bellomini), Di Benedetto, Coluccia (87’ Nuti), ... Lo riporta sport.quotidiano.net