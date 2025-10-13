Proiezioni elezioni Toscana Giani verso la vittoria Tutti i dati
Firenze, 13 ottobre 2025 – Le proiezioni sulle elezioni regionali in Toscana delineano un quadro politico chiaro. Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centrosinistra, sarebbe nettamente avanti rispetto agli sfidanti Tomasi e Bundu. Secondo le prime stime di Swg per La7, Giani manterrebbe la guida della Regione con una percentuale di 55,8%. Dietro di lui si collocherebbe il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi con il 39%. Più distante la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu che raccoglierebbe consensi stimati del 5,2%. Il candidato Eugenio Giani, per le consultazioni che si svolgeranno domenica 12 e lunedÃ¬ 13 ottobre 2025 per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: proiezioni - elezioni
Elezioni regionali 2025, Toscana al voto | Exit poll, proiezioni e risultati definitivi: lo spoglio in diretta
Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli
Elezioni regionali 2025, la differenza fra exit poll e proiezioni in tempo reale, quando escono i risultati ufficiali
Sondaggi Bidimedia - Studi e Proiezioni Elettorali. . In questa puntata di Polls andremo a vedere i trend dei primi sondaggi usciti dopo le elezioni regionali. I risultati così netti delle marche hanno modificato gli equilibri politici? Ma non solo: - Regionali Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Proiezioni 4 – Liste – Elezioni Regionali Calabria 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana - X Vai su X
Proiezioni elezioni Toscana, Giani verso la vittoria. Tutti i dati - Già gli instant ed exit poll avevano anticipato il risultato favorevole per il candidato del centrosinistra ... lanazione.it scrive
Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani in netto vantaggio, sopra al 50% - Sondaggi e intenzioni di voto di Swg per La7, Consorzio Opinio Italia per la Rai, YouTrend per SkyTG24: nettamente avanti il governatore uscente, seguono Tomasi e Bundu ... Scrive lanazione.it