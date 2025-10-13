Firenze, 13 ottobre 2025 – Le proiezioni sulle elezioni regionali in Toscana delineano un quadro politico chiaro. Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centrosinistra, sarebbe nettamente avanti rispetto agli sfidanti Tomasi e Bundu. Secondo le prime stime di Swg per La7, Giani manterrebbe la guida della Regione con una percentuale di 55,8%. Dietro di lui si collocherebbe il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi con il 39%. Più distante la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu che raccoglierebbe consensi stimati del 5,2%. Il candidato Eugenio Giani, per le consultazioni che si svolgeranno domenica 12 e lunedÃ¬ 13 ottobre 2025 per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proiezioni elezioni Toscana, Giani verso la vittoria. Tutti i dati