Proiezioni elezioni Toscana Giani verso la vittoria Tutti i dati

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 13 ottobre 2025 – Le  proiezioni sulle elezioni regionali in Toscana delineano un quadro politico chiaro. Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centrosinistra, sarebbe nettamente avanti rispetto agli sfidanti Tomasi e Bundu. Secondo le prime stime di Swg per La7, Giani manterrebbe la guida della Regione con una percentuale di 55,8%. Dietro di lui si collocherebbe il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi con il 39%. Più distante la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu che raccoglierebbe consensi stimati del 5,2%.  Il candidato Eugenio Giani, per le consultazioni che si svolgeranno domenica 12 e lunedÃ¬ 13 ottobre 2025 per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

proiezioni elezioni toscana giani verso la vittoria tutti i dati

© Lanazione.it - Proiezioni elezioni Toscana, Giani verso la vittoria. Tutti i dati

In questa notizia si parla di: proiezioni - elezioni

Elezioni regionali 2025, Toscana al voto | Exit poll, proiezioni e risultati definitivi: lo spoglio in diretta

Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli

Elezioni regionali 2025, la differenza fra exit poll e proiezioni in tempo reale, quando escono i risultati ufficiali

proiezioni elezioni toscana gianiProiezioni elezioni Toscana, Giani verso la vittoria. Tutti i dati - Già gli instant ed exit poll avevano anticipato il risultato favorevole per il candidato del centrosinistra ... lanazione.it scrive

proiezioni elezioni toscana gianiExit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani in netto vantaggio, sopra al 50% - Sondaggi e intenzioni di voto di Swg per La7, Consorzio Opinio Italia per la Rai, YouTrend per SkyTG24: nettamente avanti il governatore uscente, seguono Tomasi e Bundu ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Proiezioni Elezioni Toscana Giani