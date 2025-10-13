Proiezione Swg | Giani sempre avanti

Arrivano le prime proiezioni Swg e confermano l'andamento indicato dagli instant poll. Il presidente uscente si assesta al 55, 80 per cento, Tomasi al 39 per cento e Bundu al 5,20. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: proiezione - giani

Elezioni in Toscana: prima proiezione Opinio Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%

Speciale Tg La7 elezioni regionali toscana 2025: prima proiezione di SWG https://tg.la7.it/politica/elezioni-regionali-toscana-sfida-giani-tomasi-urrne-spoglio-13-10-2025-245854… - X Vai su X

Il riscatto del centrosinistra, per strano che possa sembrare, a questo punto dopo la batosta in Calabria, per la verità piuttosto annunciata, è affidato al ciuffo bianco, non propriamente rivoluzionario, di Eugenio Giani. «Ordinato, classico, con lo spruzzo finale di - facebook.com Vai su Facebook

Proiezioni elezioni Toscana, Giani verso la vittoria. Tutti i dati - Già gli instant ed exit poll avevano anticipato il risultato favorevole per il candidato del centrosinistra ... Secondo lanazione.it

Regionali Toscana, Giani avanti nelle proiezioni - Alle ore 15 si sono chiuse le urne in Toscana, dopo il voto del 12 e 13 ottobre, e lo spoglio è cominciato con Eugenio Giani in vantaggio secondo le prime ... Come scrive pupia.tv