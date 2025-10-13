Brutta sconfitta casalinga per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Imolese. A decidere l’incontro, poco prima del quarto d’ora della prima frazione di gioco, ci ha pensato una zampata di Rizzi che, appena tesserato dalla compagine imolese, ha subito lasciato la propria impronta sulla stagione. Ma venendo alla cronaca del match, la prima occasione dell’incontro è di stampo locale: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sansò, Odalo si libera bene della marcatura e, con un’imperiosa incornata, sfiora il palo alla sinistra di Salgado. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Progresso, così fa male. Troppi errori sotto porta