Programmi TV lunedì 13 ottobre 2025 | cosa vedere stasera
“Blanca” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Vi presento Joe Black” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 13 ottobre 2025. La serata televisiva di lunedì 13 ottobre 2025 si apre con alcuni appuntamenti imperdibili. Su Rai 1 torna la fiction Blanca 3 con un nuovo episodio ricco di tensione, mentre Canale 5 propone Grande Fratello. Gli appassionati di talent potranno seguire X Factor su Sky Uno, mentre il cinema offre titoli di grande richiamo come Ghostbusters: Minaccia glaciale su Sky Cinema Uno, Vi presento Joe Black su Sky Cinema Romance e Interstellar su Sky Cinema Collection. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
