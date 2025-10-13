Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 13 Ottobre 2021. Mattina. 07:38 - Magnum P.I. Magnum si imbatte in un simpatico cagnolino che sembra privo di valore, ma quando qualcuno cerca di rapirlo, Magnum comincia a insospettirsi e indaga VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 08:36 - Chicago Med Crockett e Abrams devono riallineare la colonna vertebrale di Kuan-yu, un paziente affetto da una gravissima malattia VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 09:32 - Chicago Med Archer deve occuparsi di Kurt, un paziente affetto da disturbo dell'identita' dell'integrita' corporea, che intende rifiutare un intervento poiche' vuole restare paralizzato VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:30 - FBI: Most Wanted La squadra e' sulle tracce di un ranger che per poter mettere le mani su una leggendaria riserva di lingotti d'oro non ha esitato a uccidere due persone PUO' NUOCERE AI MINORI 11:27 - FBI: Most Wanted Hana in un'area di sosta incontra Ollie, una bambina che ha dei segni evidenti sui polsi Hana cerca di salvarla, ma viene rapita dal padre della piccola QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 12:59 - Grande Fratello Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello 13:33 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming