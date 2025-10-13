Progetto formativo per imprese del benessere | Sentinelle nelle professioni contro la violenza
L’iniziativa dal titolo “Sentinelle nelle professioni contro la violenza” propone di fornire una formazione specifica al fine di riconoscere e identificare i segnali di una relazione pericolosa e inadeguata, ed eventualmente suggerire alle donne vittime di violenza un primo indirizzo verso le. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: progetto - formativo
“Troppi bambini con etichetta di neurodiversi”, il Garante dell’Infanzia contro diagnosi precoci inappropriate: “Famiglie abdicano ai compiti educativi, serve progetto formativo”
Terza edizione di Iliadship, progetto formativo per universitari
Comunità energetiche rinnovabili, parte il progetto formativo Plan4Cer
ISTRUZIONE E FORMAZIONE - È partita da Como la seconda edizione del progetto formativo che porta la cultura dei salumi europei negli Istituti Alberghieri italiani. Ambasciatori del Gusto - facebook.com Vai su Facebook
Progetto formativo ad Amburgo presso ITLOS settore legale, comunicazione e traduzione - X Vai su X
Con "Wellgranda" la cultura è benessere anche in azienda - Presentato presso l'ATL del Cuneese il progetto promosso dalla Fondazione CRC che propone particolari iniziative di welfare aziendale per le imprese del territorio ... Si legge su cuneodice.it
Welfare Index PMI Lazio: imprese si distinguono per continuità, buone pratiche e contributo al benessere territoriale - Negli ultimi 8 anni le imprese laziali con un livello alto o molto alto di welfare aziendale sono aumentate dal 12% a 36% ... Secondo teleborsa.it