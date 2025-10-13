Progetti milionari ma le strade sono discariche | la vergogna di Selva dei Muli a Frosinone

Cinque episodi di abbandono di rifiuti in poche ore, lo scenario desolante di via Selva dei Muli e una lunga attesa di interventi mai arrivati in via Cassiopea: Fare Verde Provincia di Frosinone APS lancia un durissimo atto d'accusa nei confronti dell’Amministrazione comunale di Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

