Professioni | Cni 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024 in 2025 previsto +0,9%

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel 2024 il fatturato generato da ingegneri e architetti liberi professionisti si sia mantenuto a livelli elevati, simili a quelli del 2023, pari a 16,7 miliardi di euro. Per il 2025, nonostante il forte clima di incertezza, si prevede un leggero incremento del fatturato (+0.9%), grazie alla forza trainante degli investimenti. E' quanto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: professioni - euro

Comitato professioni. Una borsa da 2mila euro

professioni cni 167 mldProfessioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9% - Nel 2024 il fatturato generato da ingegneri e architetti liberi professionisti si sia mantenuto a livelli elevati, simili a quelli del 2023, pari a 16,7 miliardi di euro. Si legge su msn.com

Professioni, Perrini (Cni): “Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter” - (Adnkronos) – "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge Delega riguardante la riforma della disciplina degli ordinamenti profession ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Professioni Cni 167 Mld