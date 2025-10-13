Profanato altare della Confessione di San Pietro | il Papa ordina il rito riparatorio per la Basilica

Un turista venerdì scorso aveva raggiunto il luogo più sacro della cristianità, posto sopra la tomba dell’apostolo Pietro, tentando di urinare davanti a fedeli e pellegrini. 🔗 Leggi su Repubblica.it

profanato altare della confessione di san pietro il papa ordina il rito riparatorio per la basilica

